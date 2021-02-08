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Более 300 семей в Северном Тушине переедут в новое жилье по программе реновации
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 300 семей в Северном Тушине переедут в новое жилье по программе реновации

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, Туристская улица 14Карта всех событий

В районе Северное Тушино в ближайшее время начнется переселение по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Более 300 семей, проживавших в пятиэтажных панельных домах — дом 29 корпус 1 и дом 31 на улице Героев Панфиловцев, начнут переселение в первом полугодии в новостройку на Туристской улице, дом 14. Будущим жильцам будут представлены квартиры с отделкой жилых помещений, выполненной в полном соответствии со стандартами программы реновации, — отметил Левкин.

От также уточнил, что по программе реновации в районе запланировано строительство детского сада на 350 мест, школы на 400 учащихся, поликлиники на 320 посещений в смену и физкультурно-оздоровительного комплекса. Всего в Северном Тушине предстоит расселить и демонтировать 60 домов. Для дальнейшей реализации программы подобрано семь стартовых площадок, передает пресс-служба департамента.

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