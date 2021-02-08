Москвичам рассказали о программе реновации в столичном районе Зюзино

Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Зюзино Карта всех событий

Столичный район Зюзино вошел в первую тройку районов — лидеров по числу домов, которые включили в программу реновации жилья. В скором времени новые квартиры получат свыше 44 тысяч горожан. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На данный момент в районе возводят девять домов, пять из которых введут в эксплуатацию в 2021 году, еще четыре — в 2022 году. Также в ближайшее время начнут строить два дома.

В рамках программы реновации в Зюзине появятся новые зеленые зоны, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Общая площадь благоустройства составит порядка 130 гектаров. Кроме того, планируется создать бульварную зону от станции метрополитена «Зюзино» до Перекопского пруда.

Также в рамках планировки реорганизуют территорию, которая расположена между парком Зюзино и Балаклавским проспектом. На данный момент там стоят гаражи, а в будущем появится парковая зона.

Помимо этого, асфальтобетонный завод, находящийся на территории 35-го квартала, выведут за пределы жилой застройки. Промзону комплексно реорганизуют, а также сформируют новые проезды, которые свяжут кварталы района и улучшат транспортную доступность.

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