Дороги у 27 строящихся домов по программе реновации в Москве благоустроят

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Карамышевская набережная, 22к2 Карта всех событий

К 27 домам, строящимся по программе реновации в Москве, проведут новые дороги или благоустроят существующие в 2021 году. В скором времени специалисты проведут работы у владения № 73 на улице Юных Ленинцев, в Кузьминках и на Карамышевской набережной.

Наибольшее количество подъездных путей сделают в ЮЗАО и ЮВАО. В каждом из этих округов новые дороги сделают к пяти домам. В ЮАО и СЗАО — запланировано по четыре объекта, в СВАО — три, в ЗАО и ВАО — по два, а в САО и ЦАО — по одному. Чаще всего будут проводить работы по расширению и ремонту уже существующих дорог.

Длина полотна к каждому из новых домов составит около 300 метров, а ширина — порядка 6,5–7 метров. Тротуары отгородят от проезжей части бордюрным камнем.

В пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы рассказали, что при благоустройстве дорог установят около 200 фонарей.

— Кроме стандартных опор, установят опоры системы «Смарт-стандарт». На них можно размещать дополнительное оборудование. Например, точки доступа Wi-Fi, видеокамеры, оповещатели МЧС и многое другое, — уточнили в пресс-службе.

Новое световое оборудование позволит автоматически управлять системой освещения и узнавать о неполадках. Для безопасности воздушные кабельные линии проложат под землей. Их длина составит около 5,8 тысячи метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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