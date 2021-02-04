Программу реновации Москвы не затронет закон о комплексном развитии территорий

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Федеральный закон о комплексном развитии территорий (КРТ) не повлияет на программу реновации Москвы. Об этом рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Закон о КРТ касается планов по реконструкции и сносу аварийного жилья в стране. Проект направлен на расселение и решение проблем людей, живущих в ветхих домах.

По словам Загрутдинова, в программу реновации не планируют вносить изменения и корректировки. Отмечается, что по столичному проекту жителей Москвы собираются переселить в 350 тысяч новых квартир.

— Программа реновации жилья в Москве основывается на постановлениях городского правительства, принятых еще в 2017 году. Сегодня реализация программы в рамках каких-либо других законов не предусматривается, — приводит Интерфакс слова Загрутдинова.

Глава департамента отметил, что закон о КРТ дает право регионам прорабатывать конкретные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. В свою очередь у жильцов есть право принимать решение о входе в программу путем голосования.

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