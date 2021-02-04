Жителям Новой Москвы предоставят земельные участки для строительства садовых домов

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

Жителям Новой Москвы предоставят несколько земельных участков для строительства садовых домов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контроле в области долевого строительства.

Отмечается, что площадь предлагаемых участков составит от 0,1 до 0,2 гектара. В настоящее время вся предлагаемая земля свободна от застройки, площадь нового строительства может варьироваться от 256 до 808 квадратных метров.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 4 февраля 2021 года согласовала включение земельных участков на территории ТиНАО в перечень планируемых к предоставлению в собственность гражданам, — уточнили в пресс-службе.

Предлагаемые земельные участки расположены в Новофедоровском поселении. Жители могут построить садовые дома в деревне Зверево по адресу улица Радужная, владения 10г и 10в. А также в деревне Руднево по адресу улица Привольная, владение 9.

Свободные для строительства участки есть в Щаповском поселении. Москвичам предлагают для застройки владение 1а в деревне Сатино-Татарское и владение 26б в деревне Троицкое, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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