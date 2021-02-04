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Жителям Новой Москвы предоставят земельные участки для строительства садовых домов
Фото: Анна Быкова

Жителям Новой Москвы предоставят земельные участки для строительства садовых домов

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

Жителям Новой Москвы предоставят несколько земельных участков для строительства садовых домов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контроле в области долевого строительства.

Отмечается, что площадь предлагаемых участков составит от 0,1 до 0,2 гектара. В настоящее время вся предлагаемая земля свободна от застройки, площадь нового строительства может варьироваться от 256 до 808 квадратных метров.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 4 февраля 2021 года согласовала включение земельных участков на территории ТиНАО в перечень планируемых к предоставлению в собственность гражданам, — уточнили в пресс-службе.

Предлагаемые земельные участки расположены в Новофедоровском поселении. Жители могут построить садовые дома в деревне Зверево по адресу улица Радужная, владения 10г и 10в. А также в деревне Руднево по адресу улица Привольная, владение 9.

Свободные для строительства участки есть в Щаповском поселении. Москвичам предлагают для застройки владение 1а в деревне Сатино-Татарское и владение 26б в деревне Троицкое, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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