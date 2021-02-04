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Школы и детские сады построят по программе реновации в районе Дмитровский
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Школы и детские сады построят по программе реновации в районе Дмитровский

Ксения Монахова

Город

В столичном районе Дмитровский в рамках программы реновации намечено строительство детских садов и школ. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В Дмитровском районе Москвы согласно утвержденному проекту планировки территории запланировано строительство образовательного комплекса состоящего из детского сада и школы на 750 мест, двух школ в общей сложности на 600 учащихся, детской музыкальной школы и двух дошкольных образовательных учреждений вместимостью на 175 детей каждый, — уточнил Сергей Левкин.

В рамках проекта планировки территории некоторые дома, которые обладают архитектурной ценностью, будут реконструированы для использования в качестве объектов социального назначения. Также будут проведены работы по благоустройству и озеленению внутриквартальных пространств.

Напомним, по программе реновации в районе Дмитровский переселят 55 домов площадью более 170 тысяч квадратных метров. В домах проживает 11,6 тысяч жителей.

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Сергей Левкинпрограмма реновации жильяреновация в Москве
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