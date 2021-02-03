Еще 64 объекта здравоохранения построят в Москве за четыре года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В среду, 3 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подвел итоги работы столичного Стройкомплекса за прошедший год. Он заявил, что Москва установила новый рекорд по вводу недвижимости: введено около 11 миллионов квадратных метров, в том числе почти пять миллионов «квадратов» — жилья.

В 2020 сдано рекордное количество домов для пострадавших дольщиков – в составе восьми жилых комплексов сдали 34 корпуса. Таким образом, восстановлены права почти трех тысяч человек.

В 2020 году вошла в основную фазу реализации программа реновации жилого фонда. Сегодня все вводимые дома сразу построены уже с учетом высоких стандартов программы.

— В 2020 году мы преодолели планку в миллион квадратных метров по программе реновации, — отметил заммэра. — Сегодня в проектировании и строительстве находится 276 домов. Введено в эксплуатацию 97 «стартовых» домов. Обеспечено переселение 33,7 тысяч москвичей.

В работе находятся 478 стартовых площадок. Работа по их подбору продолжается.

— Дома, построенные по программе реновации, находятся в том же районе, что и переселяемые пятиэтажки, — сказал он. — Люди довольны качеством квартир.

Также особое значение, по его словам, в прошлом году приобрело строительство объектов медицинского профиля. В прошлом году в форсированном режиме построили 14 больничных корпусов, поликлиник и станций скорой помощи.

— Главным достижением и настоящей победой строителей в прошлом году стало возведение в рекордные сроки уникальной инфекционной больницы в поселении Вороновское Новой Москвы, — сказал Андрей Бочкарев. — Госпиталь, наравне с введенной в декабре 2019 года первой очередью больницы в Коммунарке, стал одним из ключевых объектов в борьбе с пандемией.

Всего за четыре года планируется построить 64 медицинских объекта: подстанций скорой помощи, крупных многопрофильных учреждений, поликлиник.

— На всех объектах можно получить высокотехнологичную помощь, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

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