Восемь детских садов и четыре школы построят в столичном районе Зюзино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Зюзино Карта всех событий

В районе Зюзино по программе реновации построят восемь детских садов и четыре школы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на главу Рафика Загрутдинова.

— В районе Зюзино по программе реновации построят 12 объектов образования: восемь детских садов и четыре школы. За счет средств городского бюджета в районе предусмотрено строительство школы искусств, музыкальной школы, дворца культуры, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. То есть появится необходимая для жизни и отдыха жителей района социальная инфраструктура, — отметил Загрутдинов.

Также в районе планируют создать бульварную зону недалеко от станции метро «Зюзино» до Перекопского пруда. В проектах планировки заложена возможность реорганизации территории, расположенной между парком «Зюзино» и Балаклавским проспектом, занятой гаражами. Предполагается, что после всех мероприятий сформируется единая «зеленая ось» всего района, начинающаяся от улицы Болотниковской и выходящая к Битцевскому лесу.

Здесь появятся новые проезды, которые свяжут кварталы и улучшат транспортную ситуацию не только в районе, но и на Балаклавском проспекте, уточнили в пресс-службе.

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