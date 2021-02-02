Дом с детским садом ввели в эксплуатацию в районе Крылатское

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 70к1 Карта всех событий

Жилой многоквартирный дом и детский сад на 125 мест ввели в эксплуатацию на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики.

— На западе столицы введен в эксплуатацию жилой дом с пристроенным детским садом на 125 мест. Двухэтажный детсад общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров примыкает к 23-этажному жилому корпусу, — отметил глава департамента Сергей Левкин.

На первом этаже сада будут расположены две группы для детей 3-4 лет, кабинет медсестры и спортзал. Второй этаж займут две группы для детей 4-5 лет и одна для ребят 5-7 лет. Также здесь будут расположены актовый зал, прачечная и помещение для различных кружков.

Новые объекты недвижимости расположены по адресу: Рублевское шоссе, д. 70, корп. 1. В этом же районе планируется построить школу на 300 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. Сад и школа будут переданы на баланс Москвы, а ФОК — в собственность инвестора-застройщика.

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