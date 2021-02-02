Новый дом по программе реновации построят в Южном Медведкове

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Россия, Москва, проезд Дежнёва Карта всех событий

Для участников программы реновации в Южном Медведково построят с подземной автостоянкой. Проект новостройки в проезде Дежнева уже согласован Москомэкспертизой.

— В односекционном доме будет 101 квартира (36 однокомнатных, 59 двухкомнатных и шесть трехкомнатных). На первом этаже буду располагаться общественные помещения, а отделка квартир будет соответствовать стандартам программы реновации, — рассказал глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Снаружи здание облицуют керамогранитом, появится также подземный паркинг для легковых машин: за въездом и выездом будет следить охрана при помощи системы видеонаблюдения.

Возле дома будут появятся плоскостные парковки, проезды и пешеходные зоны. Во дворе оборудуют площадки для отдыха, игровые и спортивные зоны. Также территорию планируют озеленить — высадить деревья, установить уличное освещение и скамейки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов — это около 350 тысяч квартир и почти миллион жителей. Новые квартиры получили более 33 тысяч москвичей.

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