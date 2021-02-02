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Строительство нового дома по реновации начали в столичном районе Новогиреево
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Строительство нового дома по реновации начали в столичном районе Новогиреево

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Утренняя улица, 20с2 Карта всех событий

Новый дом по программе реновации жилья начали возводить в столичном районе Новогиреево. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, новостройка будет расположена по адресу улица Утренняя, дом 20, строение 2. На данный момент специалисты ведут работы подготовительного периода. Дом введут в эксплуатацию в 2023 году.

Объект рассчитан на 321 квартиру, две из которых оборудуют для маломобильного населения, передает Интерфакс.

Уточняется, что лоджии застеклят, а на фасадах будут установлены короба для внешних блоков кондиционеров. В вестибюле оборудуют колясочную, комнату консьержа, помещение для хранения инвентаря. Во дворе дома высадят деревья и цветы, обустроят детскую и спортивную площадки, а также зоны отдыха.

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