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Дом на 311 квартир по программе реновации построят в Даниловском районе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Дом на 311 квартир по программе реновации построят в Даниловском районе Москвы

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Дубининская улица, 59 Карта всех событий

В Даниловском районе Москвы стартовало строительство дома по программе реновации. Об этом во вторник, 2 февраля, рассказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора со ссылкой на руководителя ведомства Олега Антосенко.

— В Мосгосстройнадзор поступило извещение о начале строительства жилого дома по программе реновации в Даниловском районе Южного административного округа. Новостройка появится по адресу улица Дубининская, владение 59–69 (ЮАО, Даниловский), — сообщает Олег Антосенко.

Отмечается, что в новом доме предполагается три секции на 311 квартир. Среди них 100 однокомнатных, 126 двухкомнатных и 85 трехкомнатных. Общая площадь постройки составит более 30 тысяч квадратных метров. Закончить строительство планируется до февраля 2023 года.

На первых этажах расположатся большие холлы с колясочными, помещениями для консьержа и нежилыми комнатами. В каждой секции будут размещаться лифты. Лоджии в квартирах остеклят, на фасадах сделают ниши для кондиционеров. Территорию у дома благоустроят. Планируется возведение детских и игровых площадок, а также зоны отдыха со скамейками. Также проведут озеленение территории — посадят деревья и кустарники, сообщает агентство «Москва».

Читайте также: Два дома по программе реновации построили в Тимирязевском районе Москвы

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