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Два дома по программе реновации построили в Тимирязевском районе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Два дома по программе реновации построили в Тимирязевском районе Москвы

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Астрадамская улица, 9А Карта всех событий

Завершилось строительство двух домов по программе реновации в Тимирязевском районе столицы. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилые дома располагаются по адресам: улица Астрадамская, владение 9а и Дмитровское шоссе, владение 55.

— В настоящее время на объектах завершены все строительные работы и благоустройство придомовых территорий, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, — уточнил Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что дом № 9а на Астрадамской улице имеет одну секцию. В нем располагается 78 квартир, среди которых 39 однокомнатных, 26 двухкомнатных и 13 трехкомнатных.

В новом жилом доме № 55 на Дмитровском шоссе две секции. В новостройке 177 квартир. Из них 25 однокомнатных, 127 двухкомнатных и 25 трехкомнатных.

В квартирах в новых домах имеется внутренняя отделка, остекленные лоджии, а также установлены коробы для кондиционеров на внешней стороне фасадов. В холлах располагаются колясочные, комнаты консьержа, кладовые. В домах имеются лифты, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации. Входы в новостройки сделаны на одном уровне с землей доя удобства родителей с колясками и маломобильных людей.

В домах имеется система охраны входом, различные оповещения и пожарная сигнализация. Предусмотрены подземные одноуровневые парковки. Территория вокруг домов благоустроена. Там высажены деревья и кустарники, обустроены детские и спортивные площадки и зоны отдыха, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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