Жилой дом по реновации в Хорошево-Мневниках начнут заселять до конца года
Дом на 135 квартир по программе реновации в столичном районе Хорошево-Мневники начнут заселять в 2021 году. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в Департаменте строительства Москвы.
Уточняется, что новостройка появится по адресу улица Демьяна Бедного, дом 22. На данный момент специалисты закончили строительные работы, а также благоустройство придомовой территории.
Двухсекционный жилой дом был построен по индивидуальному проекту. Фасады новостройки отделаны облицовочным кирпичом, на них установили короба под кондиционеры. Общая площадь квартир — 7,86 тысячи квадратных метров.
Первый этаж здания является нежилым. Здесь разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения: аптеки, магазины, кафе, секции для детей. В вестибюле будут находиться колясочные, комната дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения, передает агентство городских новостей «Москва».
Территорию около дома благоустроят и озеленят — там появятся деревья и кустарники. Кроме того, новостройку оборудуют системами входа в здание, контроля и управления доступом.
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