Строительство дома на 119 квартир по реновации началось в Зюзине

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Болотниковская улица, 43 Карта всех событий

В столичном районе Зюзино началось возведение жилого дома по программе реновации. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе департамента строительства.

Уточняется, что новостройка будет находиться по адресу улица Болотниковская, дом 43. На данный момент специалисты ведут работы в рамках подготовительного периода. Ввести дом в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Односекционный жилой дом будет рассчитан на 119 квартир (однокомнатных — 27, двухкомнатных — 82, трехкомнатных — 10). Общая площадь квартир — порядка 6,8 тысячи квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве рассказали, что фасады здания отделают клинкерной плиткой и керамическим пиленым кирпичом, на них будут установлены коробы для кондиционеров. Кроме того, в вестибюле жилой части разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, а также зону для размещения почтовых ящиков.

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