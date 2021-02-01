Около 400 жителей из трех домов в Москве расселили по реновации в январе 2021 года

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, улица Толбухина, 2к1 Карта всех событий

По программе реновации жилья в январе 2021 года завершилось расселение трех домов, где проживало порядка 400 горожан. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, дома располагаются по адресам улица Толбухина, дом 2, корпус 1, улица Лобачевского, дом 32, и улица Коминтерна, дом 2, корпус 1. На данный момент на указанных адресах идет подготовка к демонтажу зданий.

Глава департамента уточнил, что программа реновации жилья началась на западе и северо-востоке Москвы в 2018 году. Под заселение уже передали 31 новостройку, куда переехали более трех тысяч семей.

Согласно единым стандартам программы реновации горожанам предоставляются квартиры с улучшенной отделкой.

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