Десять расселенных по программе реновации домов демонтировали в ТиНАО

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Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, 21к1 Карта всех событий

В Троицком административном округе демонтировали десять домов, расселенных по программе реновации. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в субботу, 30 января.

Он отметил, что дома находились в поселке Армейском. Их жильцы переехали в новые квартиры в поселке Шишкин Лес.

— Из первых 13 домов, расселение которых велось на территории ТАО, 10 демонтировали по технологии умного сноса в поселке Армейском, — сказал глава департамента.

Так, более 90 процентов жителей 13 старых домов уже подписали договоры на получение права собственности на новое жилье. Новостройки расположились по адресу поселок Шишкин Лес, дом № 21, корпус 1, и дом № 9, корпус 1, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Программу реновации в столице утвердили в 2017 году. В ее рамках пройдет расселение 5175 старых домов. Первый миллион квадратных метров жилья по реновации построили к декабрю 2020 года.

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