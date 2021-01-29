Восемь домов построят по программе реновации в столичном районе Зюзино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Зюзино Карта всех событий

Восемь домов по программе реновации жилья будут построены в столичном районе Зюзино. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Так, общая площадь новостроек составляет 62 тысячи квадратных метров. Пять домов планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, еще три новостройки — в 2022 году.

Строительство еще трех домов начнут в ближайшее время. На данный момент 13 зданий проектируются специалистами. Всего в столичном районе Зюзино расселят 182 дома, в которых живут порядка 48 тысяч горожан. Для строительства новых домов подобрали 24 стартовые площадки.

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