В Текстильщиках по программе реновации возведут жилой дом на 140 квартир

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В районе Текстильщики по адресу Грайвороново, квартал 90А, з\у 1 началось строительство жилого дома по программе реновации. Сейчас там идут подготовительные работы.

— Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — уточнил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом — односекционный с подземным паркингом, рассчитан на 140 квартир. Среди них однокомнатных — 60, двух и трехкомнатных — по 40. Общая площадь квартир составит 7950 квадратных метров.

Четыре квартиры, как планируется, оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением столичного правительства.

При внешней отделке здания применяется система вентилируемого фасада с использованием клинкерной и керамогранитной плитки. Строители установят на фасадах короба для кондиционеров, в лоджии — застеклят.

В вестибюле жилой части дома обустроят колясочную, комнату консьержа, кладовую для метел, лопат, грабель и других инструментов дворников. Появится также зона для почтовых ящиков. Лифтов будет два — грузоподъемностью 1000 и 630 кг. Причем все цифры и буквы в них будут не только достаточно большими и яркими, но и снабжены тактильным «дублем».

Что важно, вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрен в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входа в подъезд не позволит жильцам скользить ни летом, ни зимой.

Придомовую территорию строители благоустроят и озеленят. Здесь появятся деревья и кустарники, газоны и цветники. Также планируется обустроить детскую и спортивную площадки, и территорию для отдыха взрослых. В общем, жильцов ждет не только новый современный дом, но и удобный для жизни двор, где можно комфортно себя чувствовать в любое время года.