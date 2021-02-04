Более трех тысяч москвичей получат жилье по программе реновации в районе Коптево

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В районе Коптево на севере Москвы под заселение передадут шесть новостроек, которые обеспечат жильем более чем три тысячи человек до 2024 года. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Так, новые дома расположатся на улицах Генерала Рычагова, Михалковской, а также в 3-м Новомихалковском проезде, проезде Соболевском и проезде Черепановых.

— Всего в районе Коптево для реализации программы реновации подобрано восемь «стартовых» площадок. Расселению и демонтажу подлежат 123 жилых дома, где проживают более 23 тысяч человек. При этом пять зданий будут сохранены и реконструированы, поскольку обладают архитектурной и культурной ценностью, — уточнил Сергей Левкин.

Для района Коптево разработаны два проекта планировки территорий. Планируется, что в рамках программы на территории района появятся детские сады, школы, а также учреждения здравоохранения и спорта. Помимо этого, на этой территории модернизируют и благоустроят транспортную инфраструктуру.

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