Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более трех тысяч москвичей получат жилье по программе реновации в районе Коптево
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более трех тысяч москвичей получат жилье по программе реновации в районе Коптево

Анастасия Колоскова

Город

В районе Коптево на севере Москвы под заселение передадут шесть новостроек, которые обеспечат жильем более чем три тысячи человек до 2024 года. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Так, новые дома расположатся на улицах Генерала Рычагова, Михалковской, а также в 3-м Новомихалковском проезде, проезде Соболевском и проезде Черепановых.

— Всего в районе Коптево для реализации программы реновации подобрано восемь «стартовых» площадок. Расселению и демонтажу подлежат 123 жилых дома, где проживают более 23 тысяч человек. При этом пять зданий будут сохранены и реконструированы, поскольку обладают архитектурной и культурной ценностью, — уточнил Сергей Левкин.

Для района Коптево разработаны два проекта планировки территорий. Планируется, что в рамках программы на территории района появятся детские сады, школы, а также учреждения здравоохранения и спорта. Помимо этого, на этой территории модернизируют и благоустроят транспортную инфраструктуру.

Читайте также: Школы и детские сады построят по программе реновации в районе Дмитровский

новостройкаКоптевореновация
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Все мнения
О проекте