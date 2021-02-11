Доктор Комаровский рассказал, следует ли переболевшим делать прививку от коронавируса
Доктор Евгений Комаровский рассказал, что пройти вакцинацию от COVID-19 следует даже тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. По словам эксперта, такой позиции придерживается практически все медицинское сообщество.
Как утверждает врач, в обследовании на антитела перед прививкой нет оснований, так как она не способна причинить вреда тем, кто уже переболел. Это подтверждено многочисленными исследованиями.
— Зато однозначно на сегодня известно, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни. Если вы точно знаете, что уже переболели, то отказ от вакцинации может иметь только одну причину: вы свою дозу вакцины готовы отдать тому, кому она сейчас нужнее, — сообщил врач в своем Instagram-аккаунте.
Комаровский настоятельно порекомендовал привиться тем, кто перенес коронавирус более шести месяцев назад.
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