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Доктор Комаровский рассказал, следует ли переболевшим делать прививку от коронавируса
Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский рассказал, следует ли переболевшим делать прививку от коронавируса

Анастасия Колоскова

Здоровье

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что пройти вакцинацию от COVID-19 следует даже тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. По словам эксперта, такой позиции придерживается практически все медицинское сообщество.

Как утверждает врач, в обследовании на антитела перед прививкой нет оснований, так как она не способна причинить вреда тем, кто уже переболел. Это подтверждено многочисленными исследованиями.

— Зато однозначно на сегодня известно, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни. Если вы точно знаете, что уже переболели, то отказ от вакцинации может иметь только одну причину: вы свою дозу вакцины готовы отдать тому, кому она сейчас нужнее, — сообщил врач в своем Instagram-аккаунте.

Комаровский настоятельно порекомендовал привиться тем, кто перенес коронавирус более шести месяцев назад.

Ранее доктор Комаровский оценил вероятность повторного заболевания коронавирусом

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