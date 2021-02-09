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Доктор Комаровский оценил вероятность повторного заболевания коронавирусом
Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский оценил вероятность повторного заболевания коронавирусом

Юлия Ямпольская

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Комаровский оценил шанс повторно заболеть коронавирусом. Об этом он рассказал подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по словам специалиста, большинство людей жалуется на то, что после перенесенного COVID-19 испытывает симптомы этой болезни. На данный момент медицинская наука массовость повторного заражения не подтверждает.

— Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало, — уточнил врач.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как протекает повторное заболевание коронавирусом.

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