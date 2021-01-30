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Доктор Комаровский рассказал, как протекает повторное заболевание коронавирусом
Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский рассказал, как протекает повторное заболевание коронавирусом

Никита Абрамов

Здоровье

Человек, который переболел коронавирусом, скорее всего, не сможет заразиться повторно или перенесет болезнь в легкой форме. Об этом рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

После перенесенной коронавирусной инфекции иммунитет вырабатывает антитела в крови, отвечающие за синтез защитных частиц. При условии, что человек повторно встречается с вирусом, вероятность заболевания крайне мала.

По словам Комаровского, иммунитет сохраняется от трех до шести месяцев. При повторном заболевании антитела появятся быстрее, чем во время первого, а значит, болезнь будет протекать в более легкой форме, сообщает ФАН.

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заболеваниякоронавирусдоктор Комаровский
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