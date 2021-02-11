«Спусковой механизм»: пульмонолог рассказал, кто из перенесших COVID-19 может заболеть туберкулезом

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После перенесенной коронавирусной инфекции у некоторых пациентов в органах воздушного дыхания могут сохраняться остаточные частицы SARS-CoV-2, которые разрастаются, образовывая рубцы на легких, что в дальнейшем приводит к развитию туберкулеза. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-фтизиатр, пульмонолог Владимир Овечкин.

По его словам, вероятность заболеть этим опасным недугом имеется у тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме, у кого появились осложнения, вызванные изменениями, в легких.

— Несмотря на то, что серьезные последствия, которые возникают в постковидный период, еще изучаются, специалисты — и наши, и зарубежные — допускают, что одна болезнь может стать катализатором для активации другой. Туберкулез, в отличие от коронавируса, — проблема давняя, но не менее серьезная. По данным за 2019 год, в мире было выявлено свыше десяти миллионов новых случаев заражения туберкулезом. Это примерно 130 человек на 100 тысяч населения, — уточнил собеседник «ВМ».

Полтора миллиона человек, по словам эксперта, умерло от этого инфекционного заболевания. В среднем по планете количество инфицированных составляет 25 процентов. Однако большинство из них являются носителями скрытой формы туберкулеза.

— Что удивительно, люди, которые являются носителями скрытой формы болезни, не заразны, поскольку возбудитель инфекции в них дремлет и ждет благоприятного момента, когда можно будет себя проявить. И самое удобное время проявить себя наступает при максимально ослабленном иммунитете. В таком состоянии организм и находится во время коронавируса и в постковидный период.

Кроме того, собеседник «ВМ» отметил, что в легких после туберкулеза формируются фиброзы, то есть рубцы в очень большом количестве, в результате снижается вентиляция легких.

— И это тоже в свою очередь приводит к возможной инфицированности туберкулезом. И самое тревожное, что все сказанное относится к тем самым 25 процентам населения, в которых болезнь, подавленная иммунной системой, спит. А «корона» как раз является тем самым спусковым механизмом, который заставит дремлющий туберкулез перейти из скрытой формы в активную, — уточнил Овечкин.

В таком случае носитель микобактерии превратится в распространителя инфекции. И в среднем может заразить от пяти до 15 человек в год.

Рекомендация Минздрава России, по словам эксперта, сейчас направлена на то, чтобы усилить состояние пациентов с коронавирусом. Тест для выявления туберкулезной инфекции теперь предлагается проводить одновременно с исследованием на антитела к COVID-19.

— Туберкулез очень распространен, он тяжело лечится. Срок терапии по утвержденным рекомендациям длится от шести месяцев до двух лет. Это целый медикаментозный комплекс. И лучше не заболеть, чем проходить все эти круги ада.

Но, к счастью, в нашей стране проводится иммунизация населения от туберкулеза, то есть привита большая часть населения. И это, по словам медика, безусловно, преимущество нашей страны.

Ранее сообщалось, что наличие туберкулезной инфекции утяжеляет течение коронавируса. Такие сведения следуют из десятой версии рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте ведомства. Отмечалось, что последствия заражения COVID-19 у больных туберкулезом до конца неясны, но уже появляются первые публикации, которые свидетельствуют о том, что наличие туберкулезной инфекции утяжеляет течение коронавируса.

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