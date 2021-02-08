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Минздрав предупредил о риске развития туберкулеза у больных коронавирусом
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Минздрав предупредил о риске развития туберкулеза у больных коронавирусом

Юлия Курганова

Здоровье

Пациенты, которые перенесли COVID-19, имеют повышенный риск развития туберкулеза. Такие сведения следуют из десятой версии рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте ведомства.

— После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем. Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19, — сказано в рекомендациях.

Для предупреждения развития сочетанной патологии и исключения туберкулеза на начальном этапе ведения пациента с подозрением на COVID-19 нужно провести обследования на данное заболевание одновременно с тестированием на коронавирус.

Отмечается, что последствия заражения COVID-19 у больных туберкулезом до конца неясны, но уже появляются первые публикации, которые свидетельствуют о том, что наличие туберкулезной инфекции утяжеляет течение коронавируса.

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