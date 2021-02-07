Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Легочная реабилитация восстановит после болезни
Фото: Из личного архива Анны Горбуновой

Легочная реабилитация восстановит после болезни

Василиса Чернявская 

Здоровье

Процесс выздоровления после перенесенной коронавирусной инфекции может растянуться на недели и даже месяцы. Педиатр-инфекционист Анна Горбунова рассказывает, как помочь организму восстановиться.

Восстановление после перенесенной инфекции зависит от состояния организма и тяжести течения заболевания. Специалисты рекомендуют комплексный подход: проверку основных показателей после ОРВИ или коронавируса, а также легочную реабилитацию.

— Легочная реабилитация является самой важной частью процесса выздоровления, и начинать ее нужно с первых дней, — объясняет Анна Горбунова.

Программа реабилитации представляет собой серию дыхательных упражнений, которые помогают пациентам уменьшить одышку, повысить физическую работоспособность и улучшить качество жизни. Усложняться она должна постепенно: от меньшего к большему. Горбунова не рекомендует для восстановления работы легких сразу начинать надувать воздушные шарики или другим способом быстро усиливать нагрузку. Выполнение заданий должно быть плавным, без рывков и резких вдохов и выдохов.

— На начальных этапах, особенно после серьезных воспалительных процессов, эффективно выполнять упражнения через чуть сомкнутые губы, — советует врач. — Так получится лучше контролировать глубину дыхания и справляться с одышкой.

Для контроля уровня сатурации, то есть насыщения крови кислородом, можно использовать пульсоксиметр — эти небольшие аппараты доступны в аптеках. Сатурация не должна падать ниже 88 процентов, а в идеале ее значение составляет 96–100 процентов.

Еще один прибор, который поможет следить за дыханием и постепенно увеличивать нагрузку на легкие, позволяя делая долгие, медленные и глубокие вдохи и выдохи, — спирометр.

— «Побуждающие» спирометры помогают укрепить дыхательные мышцы и открыть воздушное пространство в легких, — разъясняет Горбунова. — Их следует использовать в течение 15 минут днем, подходы можно разбить на три сеанса.

Восстанавливаясь после болезни, важно также обратить внимание на питание и питьевой режим. Педиатр-инфекционист рекомендует отказаться на время от употребления крепкого чая и кофе, добавить в свой рацион обычную питьевую воду. Не стоит также налегать на сладкую, жирную и острую пищу.

— Обязательно полноценное, не избыточное питание с достаточным содержанием белка, витаминов и микроэлементов, — советует Анна Горбунова. — А вот дополнительный прием цинка, омега-3, витамина С не имеет значения при адекватном сбалансированном питании.

Врач отмечает, что, если выполнять все рекомендации, восстановление после болезни будет идти гораздо быстрее.

Читайте также: Российские врачи обнаружили необычный способ реабилитации после COVID-19

совет врачаздоровьекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте