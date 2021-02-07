Легочная реабилитация восстановит после болезни

Фото: Из личного архива Анны Горбуновой

Процесс выздоровления после перенесенной коронавирусной инфекции может растянуться на недели и даже месяцы. Педиатр-инфекционист Анна Горбунова рассказывает, как помочь организму восстановиться.

Восстановление после перенесенной инфекции зависит от состояния организма и тяжести течения заболевания. Специалисты рекомендуют комплексный подход: проверку основных показателей после ОРВИ или коронавируса, а также легочную реабилитацию.

— Легочная реабилитация является самой важной частью процесса выздоровления, и начинать ее нужно с первых дней, — объясняет Анна Горбунова.

Программа реабилитации представляет собой серию дыхательных упражнений, которые помогают пациентам уменьшить одышку, повысить физическую работоспособность и улучшить качество жизни. Усложняться она должна постепенно: от меньшего к большему. Горбунова не рекомендует для восстановления работы легких сразу начинать надувать воздушные шарики или другим способом быстро усиливать нагрузку. Выполнение заданий должно быть плавным, без рывков и резких вдохов и выдохов.

— На начальных этапах, особенно после серьезных воспалительных процессов, эффективно выполнять упражнения через чуть сомкнутые губы, — советует врач. — Так получится лучше контролировать глубину дыхания и справляться с одышкой.

Для контроля уровня сатурации, то есть насыщения крови кислородом, можно использовать пульсоксиметр — эти небольшие аппараты доступны в аптеках. Сатурация не должна падать ниже 88 процентов, а в идеале ее значение составляет 96–100 процентов.

Еще один прибор, который поможет следить за дыханием и постепенно увеличивать нагрузку на легкие, позволяя делая долгие, медленные и глубокие вдохи и выдохи, — спирометр.

— «Побуждающие» спирометры помогают укрепить дыхательные мышцы и открыть воздушное пространство в легких, — разъясняет Горбунова. — Их следует использовать в течение 15 минут днем, подходы можно разбить на три сеанса.

Восстанавливаясь после болезни, важно также обратить внимание на питание и питьевой режим. Педиатр-инфекционист рекомендует отказаться на время от употребления крепкого чая и кофе, добавить в свой рацион обычную питьевую воду. Не стоит также налегать на сладкую, жирную и острую пищу.

— Обязательно полноценное, не избыточное питание с достаточным содержанием белка, витаминов и микроэлементов, — советует Анна Горбунова. — А вот дополнительный прием цинка, омега-3, витамина С не имеет значения при адекватном сбалансированном питании.

Врач отмечает, что, если выполнять все рекомендации, восстановление после болезни будет идти гораздо быстрее.

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