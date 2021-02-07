Российские врачи обнаружили необычный способ реабилитации после COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врачи из госпиталя для ветеранов в Екатеринбурге нашли необычный способ реабилитации после коронавируса. Медики начали применять барокамеры для реабилитации пациентов.

Эксперты отметили, что оборудование помогает привести легкие в порядок, а также насытить кислородом другие системы организма. По словам врача-физиотерапевта Евгения Дербышева, кислород подают в камеру под повышенным давлением.

— Если где-то есть блок в прохождении крови и передаче кислорода, мы в обход него насыщаем кислородом клетку, пострадавшую в результате пневмонии, — цитирует врача портал Ura.ru.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал о течении повторного заболевания коронавирусом.

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