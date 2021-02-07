Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Инфекционист рассказал о течении повторного заболевания коронавирусом
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Инфекционист рассказал о течении повторного заболевания коронавирусом

Юлия Ямпольская

Здоровье

Повторное заболевание COVID-19 почти всегда протекает в легкой форме. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, часто пациенты даже не замечают, что заболели второй раз.

— Повторное заболевание протекает почти у всех в легкой форме, — цитирует специалиста РИА Новости.

Кроме того, антитела вырабатываются не у всех, кто переболел коронавирусом. Исследования показывают, что иммунитет, при котором нет антител, формируется у многих.

Ранее инфекционист Тимаков назвал причины повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Названы четыре опасных симптома COVID-19, при которых нужно срочно вызывать скорую

иммунитетинфекционное заболеваниекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте