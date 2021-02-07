Инфекционист рассказал о течении повторного заболевания коронавирусом

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Повторное заболевание COVID-19 почти всегда протекает в легкой форме. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, часто пациенты даже не замечают, что заболели второй раз.

— Повторное заболевание протекает почти у всех в легкой форме, — цитирует специалиста РИА Новости.

Кроме того, антитела вырабатываются не у всех, кто переболел коронавирусом. Исследования показывают, что иммунитет, при котором нет антител, формируется у многих.

Ранее инфекционист Тимаков назвал причины повторного заражения коронавирусной инфекцией.

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