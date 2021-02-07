Инфекционист Тимаков назвал причины повторного заражения коронавирусом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Заразиться COVID-19 повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, а также при частых контактах с пациентами и ослаблении иммунитета из-за приема различных препаратов. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, коронавирусная инфекция не должна вызывать пожизненный иммунитет.

— Это не ветряная оспа, — цитирует специалиста РИА Новости.

Кроме того, эксперт уточнил, что такими заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют каждый год, а раз в 3-4 года повторяется заболевание, вызванное одним возбудителем. Повторно заразиться можно при частных контактах с больными людьми. Также повторное заражение возможно, если иммунитет после болезни не сформировался полноценно.

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