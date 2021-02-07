Названы четыре опасных симптома COVID-19, при которых нужно срочно вызывать скорую

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Существуют четыре опасных симптома коронавирусной инфекции, при которых показано немедленное вмешательство врачей. Об этом рассказал главный фармаколог британской клиники Medicine Direct Хусейн Абдех.

Он отметил, что при болях в груди, проблемах с дыханием, речью, а также при трудностях с передвижением необходимо срочно обратиться за помощью специалистов, передает Daily Express.

Также фармаколог отметила, что о кашле, утомляемости, потере вкуса и обоняния не стоит забывать. При повышенной температуре следует оперативно звонить в скорую помощь.

Ранее испанские исследователи провели опрос среди пациентов с коронавирусной инфекцией и выявили у некоторых из них симптомы, которые являются нетипичными для большинства случаев COVID-19.

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