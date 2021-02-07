Названы четыре опасных симптома COVID-19, при которых нужно срочно вызывать скорую
Существуют четыре опасных симптома коронавирусной инфекции, при которых показано немедленное вмешательство врачей. Об этом рассказал главный фармаколог британской клиники Medicine Direct Хусейн Абдех.
Он отметил, что при болях в груди, проблемах с дыханием, речью, а также при трудностях с передвижением необходимо срочно обратиться за помощью специалистов, передает Daily Express.
Также фармаколог отметила, что о кашле, утомляемости, потере вкуса и обоняния не стоит забывать. При повышенной температуре следует оперативно звонить в скорую помощь.
Ранее испанские исследователи провели опрос среди пациентов с коронавирусной инфекцией и выявили у некоторых из них симптомы, которые являются нетипичными для большинства случаев COVID-19.
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