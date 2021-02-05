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Названы нетипичные проявления коронавирусной инфекции
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Названы нетипичные проявления коронавирусной инфекции

Татьяна Плотникова

Общество

Испанские исследователи провели опрос среди пациентов с коронавирусной инфекцией и выявили у некоторых из них симптомы, нетипичные для большинства случаев COVID-19.

Почти каждый четвертый из 666 опрошенных пациентов пожаловался наопухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки.

У десяти процентов участников исследования отмечалось ощущение жжения в ладонях и ступнях. При этом данный симптом проявлялся лишь у тех пациентов с коронавирусом, у которых на фоне инфекции развилась пневмония, сообщает Daily Express.

Ранее американские исследователи предупредили, что риск сердечно-сосудистых осложнений существенно возрастает у беременных женщин с COVID-19.

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