Кардиологи предупредили о рисках сердечно-сосудистых осложнений у беременных с COVID-19

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Специалисты отделения сердечно-сосудистой медицины клиники Brigham and Women's Hospital (США) провели исследование, которое показало: риск осложнений на сердце у беременных с СOVID-19 существенно выше, чем у здоровых беременных женщин.

В исследовании были изучены данные 406 446 беременных. Из них 6380 (1,6 процента) заразились COVID-19. Среди инфицированных рожениц 98,9 процентов были выписаны домой после родов, 212 (3,3 процента) нуждались в интенсивной терапии, 86 (1,3 процента) были переведены на искусственную вентиляцию легких, девять (0,1 процента) скончались в больнице.

Исследователи установили, что инфаркт миокарда у беременных с коронавирусом происходит в 25 раз чаще, чем у здоровых беременных. Помимо этого у беременных с COVID-19 вдвое повышен риск венозной тромбоэмболии.

Как пояснила акушер-гинеколог Надежда Стулева, во время беременности свертываемость крови повышается в десять раз, при госпитализации (если это необходимо для сохранения беременности) — в 18 раз из-за неподвижности. Это увеличивает риск развития различных сердечно-сосудистых осложнений. Дополнительный фактор риска — отягощенный анамнез беременной женщины (например, наличие гипертонии, сахарного диабета).

Поскольку коронавирус еще сильнее активирует систему гемостаза, приводя к нарушениям микроциркуляции в сосудах, угроза развития сердечно-сосудистых осложнений дополнительно возрастает. Врачи настаивают, что пациенткам с COVID-19 в период беременности необходимо уделять как можно больше внимания потенциально опасным симптомам.

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов уточнил, что коронавирус повышает риск инфаркта среди беременных, что может быть обусловлено двумя причинами: воспалительный стресс и сужение коронарных сосудов на фоне дисфункции эндотелия.

При этом необходимо проанализировать и наличие сопутствующих заболеваний, наследственную отягощенность по сердечным заболеваниям и возраст у беременных с коронавирусом, рассказал эксперт «Известиям».

Ранее иммунолог объяснил, почему COVID-19 дает осложнения на слух и зрение.

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