Пандемия и стресс: медики назвали причины, по которым стоит отложить беременность

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Врачи не рекомендуют женщинам торопиться с планированием беременности в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Когда именно в наступившем году лучше готовиться к рождению нового члена семьи, а также является ли стресс противопоказанием в случае беременности, выяснило издание News.ru.

Планы большинства людей в прошлом году испортила эпидемиологическая ситуация, сложившаяся по всему миру. В частности, многие женщины отложили на неопределенный срок зачатие малыша. Директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что, несмотря на положительную динамику статистики по заболеваемости COVID-19 в России, пока не стоит возвращаться к отложенному плану по увеличению семейства.

— Я рекомендую пока предохраняться. К осени заболеваемость пойдет на спад, значительное число россиян уже будет привито, тогда и стоит планировать беременность, — отметила эксперт.

При этом, по ее мнению, будущим мамам нужно самим привиться, а спустя полгода после процедуры приступить к реализации задуманного. Она также отметила важность запланированного рождения ребенка в современных условиях.

— Гораздо большим рискам подвергается все, что случается стихийно, — пояснила акушер-гинеколог.

По ее словам, каждая женщина, решившая стать матерью, должна понимать, с какими рисками ей придется столкнуться во время беременности.

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