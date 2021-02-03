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«Стерильные дети»: вирусолог оценил влияние COVID-19 на беременных
Фото: pixabay.com

«Стерильные дети»: вирусолог оценил влияние COVID-19 на беременных

Рафаэль Залян

Здоровье

Коронавирусная инфекция никак не влияет на способность женщины забеременеть и выносить здорового ребенка, даже если она сама заражена. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-вирусолог Алексей Черновский.

По его словам, в гинекологическом сегменте накопилось много непроверенной информации о последствиях ковида.

— Например, есть утверждение, что коронавирус якобы влияет на беременность и вообще на развитие плода. Однако уже имеются достоверные данные о том, что «корона» напрямую никак не отражается на будущей матери и ребенке. Никаких доказательств вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку нет. Более того, у нас в центрах акушерства и гинекологии по всей стране принимаются роды у женщин с СOVID-19. Что примечательно, ни в плаценте, ни в околоплодных водах, ни в тканях не было обнаружено вирусной активности. И в целом дети рождаются стерильными, — отметил Черновский.

Собеседник «ВМ» уточнил, что риск осложнений от ковида у беременных увеличивается при наличии сопутствующих недугов.

— В целом же опыт наших центров гинекологии подтверждает, что даже зараженные женщины вынашивают и рожают здоровых детей. И риски передачи от матери к ребенку минимальные, — сказал он.

Также врач оценил заявления ряда специалистов о том, что коронавирус влияет на репродуктивную функцию.

— На сегодняшний день четкой позиции по этому поводу нет. Подтверждений о том, что вирус поражает репродуктивную систему и лишает возможности мужчину или женщину в будущем завести потомство, тоже не существует. Единственное, что может повлиять на деторождаемость, — это коронавирусные частицы, которые еще долго могут оставаться в организме и наносить разрушающий эффект на различные органы, в том числе и на органы нижнего таза, — подчеркнул Черновский.

Репродуктивная система, по его словам, в общем-то, ничем не отличается от других систем. И, кроме нее, могут пострадать не только половые органы, но и мочевыделительные, например почки.

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