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Иммунолог объяснил осложнения COVID-19 на слух и зрение
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Иммунолог объяснил осложнения COVID-19 на слух и зрение

Юлия Курганова

Здоровье

Коронавирусная инфекция поражает наиболее уязвимые органы, в том числе и мозг, поэтому осложнения после перенесенного заболевания могут сказаться на слухе и зрении. Об этом сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

— Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами практически во всех органах. Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит, — пояснил он.

Специалист добавил, что тяжесть осложнений будет зависеть от организма конкретного пациента.

Врач напомнил, что известны случаи, когда не только портится слух, но и появляются ложные звуки. Также после COVID-19 может нарушиться чувствительность тканей тела. Это проявляется в виде жжения, покалывания и «ползания мурашек».

Не исключил иммунолог и осложнений на глаза, вплоть до слепоты. Он отметил, что в данном случае, следует учитывать прошлые травмы и болезни пациента, сообщает ТАСС.

Жемчугов сообщил, что чаще всего среди осложнений после коронавируса врачи наблюдают у пациентов образование рубцов в легких. Кроме того, нарушается обмен гемоглобина, содержание железа в крови. Это проявляется одышкой, слабостью, уменьшением толерантности к нагрузкам. По словам врача, обязательно нужно заниматься реабилитацией, чтобы человек не стал инвалидом.

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