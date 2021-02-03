Малышева объяснила, почему у коронавируса «не женское лицо»
Елена Малышава объяснила, почему мужчины тяжелее переносят коронавирусную инфекцию и чаще от нее умирают. Об этом врач и телеведущая расcказала в ролике, размещенном на ее странице в соцсетях.
— У COVID не женское лицо, — заявила Малышева. Она рассказала, что разницу в течении болезни у мужчин и женщин ученые объяснили половыми хромосомами Х и Y.
Так, лишняя палочка в женской хромосоме обеспечивает им защиту от тромбов, образованию которых способствует белок, через который вирус попадает организм.
Как пояснила врач, природа лишила аналогичной защиты мужчин из-за того, что быстрое образование тромбов помогало им спасти жизнь при полученных в боях сражениях.
В организме женщины содержатся большее количество, чем у мужчин, цитотоксических клеток лимфоцитов, которые «съедают» все чужеродные организму объекты, в том числе и коронавирус, расcказала телеведущая в своем Instagram-аккаунте.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: «Не нервируем других»: эксперт рассказала о правилах этикета во время пандемии