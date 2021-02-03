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«Не нервируем других»: эксперт рассказала о правилах этикета во время пандемии
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

«Не нервируем других»: эксперт рассказала о правилах этикета во время пандемии

Елена Фролова

Здоровье

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала о правилах поведения в общественных местах в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Москва 24».

Например, невежливо спрашивать у человека, переболел ли он COVID-19 или есть ли у него антитела. При этом эксперт отметила, что современные реалии немного смягчили эти правила.

— Мы все озабочены своим здоровьем в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом. Каждый имеет право на беспокойство о себе и понимание: не грозит ли ему опасность, — отметила Татьяна Николаева.

Однако она советует воздержаться от такого рода вопросов у малознакомых людей. Также, по ее мнению, важно соблюдать общепринятые санитарно-эпидемиологические нормы: носить маски и перчатки.

— Сами себя защищаем и не нервируем других: не снимаем маски в общественном месте, мы туда входим уже в масках, — подчеркнула Татьяна Николаева.

При этом не стоит спорить с людьми, которые по долгу службы обязаны просить надевать маски в общественных местах.

По правилам этикета можно также обратиться к своему собеседнику с просьбой надеть средства индивидуальной защиты. Однако если тот отказался, не нужно «идти в бой», добавила Татьяна Николаева. В этом случае всегда можно интеллигентно прекратить общение.

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