Прогнозы экспертов: как долго продлится масочный режим

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Масочный режим на территории России в ближайшее время отменен не будет. Об этом директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала News.ru.

По ее словам, говорить об отмене режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах можно будет тогда, когда на территории нашей страны будут фиксироваться единичные случаи заболевания COVID-19.

— Думаю, что отмена масочного режима произойдет нескоро, но с другой стороны, такой режим нужен только тогда, когда вы находитесь в близком контакте с другими людьми, — отметила Лариса Попович.

В свою очередь, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко пояснил, что масочный режим на территории России не был введен, поэтому некорректно говорить о его отмене. Он также добавил, что эпидемиологическая ситуация будет контролироваться, когда сформируется коллективный иммунитет.

Тем временем заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПБГУ Алексей Яковлев объяснил ФАН эффективность средств индивидуальной защиты.

— Существуют базисные работы, в которых прописаны стратегии предотвращения эпидемии — «Прогноз и контроль эпидемии в глобализованном мире», заключение рабочей группы по предотвращению передачи SARS-CoV-2, доклад ВОЗ и очень большая работа над стратегией предотвращения эпидемии гриппа. На основе данных исследований решались многие проблемы, — пояснил Алексей Яковлев.

По его словам, ни в одном из вышеперечисленных изданий нет достоверных данных о том, что маски предотвращают заражение новой коронавирусной инфекцией. При этом он отметил, что они снижают возможность распространения заболевания, если их носит больной человек, а для здорового защита обеспечена при условии ношения респираторов с высокой степенью «охраны».

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