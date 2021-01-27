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Астенический синдром: когда нужна реабилитация после COVID-19
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Астенический синдром: когда нужна реабилитация после COVID-19

Наталия Белова

Здоровье

Одно из наиболее распространенных последствий коронавируса, требующих реабилитации, — астенический синдром. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Как объяснил медик, астенический или астеновегетативный синдром возникает при тяжелом или среднетяжелом течении любой болезни:

— Большинство современных людей и так страдают от синдрома хронической усталости, а на фоне коронавируса происходит еще и поражение нервной системы: ЦНС, вегетативной, периферических нервов. Практически все страны мира уже зафиксировали жалобы пациентов на постоянную слабость и усталость как симптом постковидного состояния. В его основе лежат, как правило, дегенеративные повреждения нервной системы. В основном эти последствия обратимы, но в моей практике есть примеры, когда люди даже получали группы инвалидности из-за проявившейся полинейропатии.

Выходить из подобных последствий ковида довольно непросто, но реабилитация, по словам врача, возможна. Главное правило здесь — как можно раньше начать:

— Необходимо активизироваться. Прежде всего физически. Не залеживаться, начинать двигаться, делать упражнения, зарядку, если серьезно пострадали легкие — дыхательную гимнастику. Также обязательно нужно выработать систему: по графику просыпаться и засыпать, отдыхать, принимать пищу. Можно также обратиться к врачу за медикаментозной терапией. Сейчас чаще всего назначают препараты группы В, ноотропы, улучшающие мозговое кровообращение, все, что поможет минимизировать последствия коронавируса. И все же главное в реабилитации — это сон. Он должен быть достаточным, не менее восьми часов, ведь именно в это время нервная система восстанавливается. Кроме того, надо иметь в виду, что поражение ЦНС может вести и к психосоматическим изменениям, например к паническим атакам. Важно не стесняться обращаться к неврологу, психиатру, чтобы скорректировать состояние. Это непростая ситуация, требующая именно врачебной помощи.

Появляются и специальные центры помощи пациентам с постковидными осложнениями. Упор, по словам Кондрахина, там делается прежде всего на физиотерапию, но каждое учреждение разрабатывает свои индивидуальные протоколы:

— Это всевозможные упражнения на разные группы мышц, для улучшения работы сердца, использование магнитных приборов для улучшения кровообращения периферии. Единого протокола реабилитации нет, так что каждая клиника разрабатывает собственные системы: туда может входить и плавание, и контрастный душ, массажи, ароматерапии. Эти методы помогают больным с патологиями нервной системы. И именно для этого необходимо лечение в клинике — чтобы человек мог комфортно выйти из своего состояния под присмотром специалистов.

Конечно, во многих случаях люди могут справиться с последствиями коронавируса самостоятельно, не обращаясь к врачам. Помощь нужна при длительном и выраженном астеническом синдроме:

— Это длительный синдром усталости, невозможность сосредоточиться. В таких случаях важно обратиться к специалистам, потому что само по себе это не пройдет. К врачам нужно идти и при полинейропатии. Она проявляется в выраженном ухудшении самочувствия, постоянном покалывании в конечностях, мигрирующих болях.

Отличие астенического синдрома как следствия коронавируса от обычной хронической усталости в том, что во втором случае речь идет о перегрузке нервной системы, в первом — о ее патологии, требующей вмешательства специалиста.

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