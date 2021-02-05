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Сошлись на весне: иммунологи спрогнозировали сроки отказа россиян от масок
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сошлись на весне: иммунологи спрогнозировали сроки отказа россиян от масок

Руслан Давлетшин

Здоровье

Обязательное ношение масок и перчаток, скорее всего, будет отменено в России в конце весны. К тому моменту значительная часть населения нашей страны либо переболеет коронавирусом, либо сделает прививку от него. Так считают специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Зима без гриппа

Масштабная вакцинация от COVID-19 в самом разгаре. Однако даже прививка не должна стать поводом для отказа от средств индивидуальной защиты (СИЗ), уверен иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, сейчас в нашей стране практически нет гриппа и широкого распространения многих ОРВИ. Этому поспособствовали ношение масок и десятки миллионов привитых граждан. Поэтому пока СИЗ лучше не снимать, чтобы не происходило наложение нескольких инфекций друг на друга, советует иммунолог.

— Маски стоит носить до конца весны, чтобы сейчас на нас не свалилась эпидемия гриппа. Я думаю, потерпеть осталось два–три месяца, и маски тоже отменят, потому что практически все переболеют, в том числе и в бессимптомной или латентной форме, — отметил врач.

Законопослушные граждане

Прежде чем люди смогут снять маски, по словам Жемчугова, власти должны убедиться в устойчивом снижении числа заболевших. После этого можно сделать прогноз, в том числе и при помощи компьютерных моделей, по дате отмены ограничений.

— Высчитать конкретную дату можно, оценив количество людей с антителами и вакцинированных. Когда их будет 70 процентов населения, маски можно снимать. Но пока в масках нужно ходить даже тем, кто переболел или привился, особенно в людных местах. Тем более что пока не окончательно выяснена возможность носительства ими вирусов, способных заразить неиммунных людей. Мы же все должны быть законопослушными и дождаться отмены масочного режима властями, чтобы не выдавать различные печати и ковид-паспорта, — добавил Жемчугов.

Сошлись на весне: иммунологи спрогнозировали сроки отказа россиян от масокФото: pixabay.com

В свою очередь врач-иммунолог Владимир Болибок пояснил «ВМ», что необходимость отмены масочного режима определяется вовсе не тем, вакцинировался человек или нет.

— Здесь все зависит от того, насколько высоким сохраняется уровень заболеваемости населения на той или иной территории. Также влияют возможности системы здравоохранения региона или страны оказать медицинскую помощь, — уточнил специалист.

Коллективный иммунитет

В качестве примера Болибок привел слова мэра Москвы Сергея Собянина, сообщившего, что к маю большая часть противоэпидемических ограничений в столице будет снята при условии устойчивого снижения заболеваемости.

Но если в России ограничения постепенно смягчают, то на Западе часто слышны разговоры об их ужесточении, заметил врач. По его словам, это связано с тем, что в том же Евросоюзе плотность населения намного выше. По этой причине наша страна не так сильно, как Старый Свет, пострадала от пандемии коронавируса.

— В Европе на меньшей территории проживает в несколько раз больше людей, чем в России. Естественно, для того чтобы добиться хоть какой-то мало-мальски иммунной прослойки, требуется провести очень много мероприятий. Тем более с учетом того, что во многих странах там были достаточно жесткие карантины, я думаю, у них коллективный иммунитет достаточно слабый, — предположил Болибок.

Врач также считает, что в России масочный режим реально отменить весной текущего года.

Только опять же это связано с возможностями системы здравоохранения. Если, например, одна инфекционная больница в рамках субъекта Российской Федерации будет справляться с количеством коронавирусных пациентов, то все условия для снятия масок и перчаток точно появятся. Но пока эта административная мера действует, ее необходимо соблюдать, заключил собеседник «ВМ».

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