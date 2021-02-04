Онищенко рассказал, как москвичам пережить предстоящие морозы

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Во время самых сильных за последние 10 лет морозов, надвигающихся на Москву, метеозависимым горожанам стоит внимательнее отнестись к своему организму. Такой совет жителям столицы дал в беседе с «Вечерней Москвой» депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

— Безусловно, что касается метеопатической части нашего населения, а это, как правило, старшие возрастные группы, то серьезные перепады температуры неблагоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему и самочувствие. Тут я бы порекомендовал щадящий режим во всем – в работе, в отдыхе, в подвижности, в эмоциональной нагрузке. И, конечно же, медикаментозную седацию этого процесса, — заявил специалист.

Менее чувствительным к погоде людям Онищенко советует одеваться в соответствие с показателями на термометре, не обращая внимания на погоду, бывшую днем ранее.

— Нам зима в этом году уже преподносила сюрпризы от плюса до минус 30 градусов, во второй половине января. Тогда на улицах Москвы часто были заметны люди, которые не очень соответствовали по своей экипировке температурному режиму. Плюс морозы — это гололед, это травмы, о чем тоже стоит задуматься, — напомнил врач.

Кроме того, по словам Онищенко, не стоит забывать о необходимости нормально питаться и спать. И, конечно же, не нужно из-за холода паниковать.

— Оптимизм – очень хороший помощник в преодолении морозов, — подытожил собеседник «ВМ».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о «супераномальном холоде» в ближайшие дни. По его словам, в понедельник, 8 февраля, столбик термометра ночью опустится до 26 градусов ниже нуля, а 9 февраля — до минус 30. Дневные температуры в эти два дня также будут не жаркими — в районе 16-21 градуса ниже нуля. Причем «мощное арктическое вторжение» начнется уже в конце текущей недели.

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