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Москвичей предупредили о первых за десять лет настоящих морозах
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о первых за десять лет настоящих морозах

Ксения Монахова

Город

Настоящие суровые морозы, которых в Москве не было на протяжении десяти лет, ждут горожан на следующей неделе. Об этом в четверг, 4 февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в начале следующей недели в город придет скандинавский циклон, сохранится северная тяга ветров. Поэтому в понедельник, 8 февраля, ожидается ночью до минус 26 градусов, а днем — 15–20 градусов ниже нуля.

— Это супераномальный холод с температурным фоном на 15–20 градусов ниже климатической нормы февраля. Таких морозов у нас не было в Москве почти 10 лет, — цитирует слова синоптика РИА Новости.

Он добавил, что 9 февраля температура достигнет «глубочайшего дна»: столбик термометра опустится до минус 30 градусов ночью, днем — до минус 16–21.

Тишковец также отметил, что в конце текущей недели москвичей ждет «мощное арктическое вторжение». В ночное время температура будет опускаться до минус 22 градусов. Местами ожидается небольшой снег. В пятницу, 5 февраля, в Москве столбики термометров опустятся до отметки минус 9–14 градусов, в субботу днем — минус 12–17. Похолодание ждет жителей столицы и в воскресенье, 7 февраля. Ожидается до минус 22 градусов ночью и до минус 18 градусов днем.

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