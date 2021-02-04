Синоптик предупредила об аномальных холодах в Москве и европейской части России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что жителей европейской части России ожидает аномальное похолодание. Она рассказала, что значительное снижение температуры начнется с пятницы, 5 февраля.

Так, ночью в Москве будет до минус 14 градусов, днем — от 9 до 11 градусов мороза.

— Шестого февраля еще холоднее — ночью минус 13-18, днем — минус 10-15 градусов. А седьмого февраля ночью до минус 22, днем — до минус 17 градусов, — сообщила синоптик.

Паршина добавила, что новая неделя тоже начнется с морозной погоды. 8 февраля ночью в столице ожидается до минус 25 градусов, а 9 февраля — до 26 градусов мороза. Днем в понедельник и вторник, 8 и 9 февраля, будет минус 13-18 градусов.

Синоптик сообщила, что в регионах южнее Москвы тоже ожидаются морозы. Так, 5 февраля сильные снегопады будут в Курской области и на севере Поволжья. Дожди со снегом пройдут в Волгоградской области, Краснодарском крае и Крыму. Сильный снег будет и на севере европейской части России, передает «Российская газета».

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