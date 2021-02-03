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Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

Анастасия Чанцева

Город

По прогнозам синоптиков, предстоящие выходные в столичном регионе будут морозными. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— В выходные дни погоду будет определять гребень холодного арктического антициклона, поэтому погода у нас будет с переменной облачностью, без осадков и довольно морозная, — рассказала Позднякова.

По ее словам, в ночь на субботу похолодает до минус 15–17 градусов, по области — до минус 20. Днем столбики термометров опустятся до минус 12–14 градусов. В воскресенье будет еще холоднее: ночью — до минус 20, по области — до минус 23, днем температура воздуха составит 14–19 градусов мороза, передает РИА Новости.

— Мы рассчитываем, что солнце будет, особенно с большей вероятностью в воскресенье, чем в субботу, поэтому, может быть, день будет внешне выглядеть более комфортным, чем субботний, хотя температура в воскресенье ниже, — заключила метеоролог.

Ранее синоптики рассказали, когда в столицу придет весна.

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