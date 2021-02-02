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Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна
Фото: Pelagiya Zamyatina

Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

Анастасия Чанцева

Город

Весна придет в Москву в последнюю неделю марта. По прогнозам синоптиков, календарное начало весны будет прохладным и ветреным.

— Уже завтра очередной атлантический циклон испортит погоду в столичном регионе и принесет нам облака и снегопады. Дальнейшие процессы обещают существенное похолодание, которое затянется до середины февраля, да и в целом февраль прогнозируется более холодным, чем обычно. Холодным ожидается и март, так что, скорее всего, весна придет в столицу в свои обычные сроки — в последней пятидневке марта, — отметили в центре погоды «Фобос».

Ранее столичных жителей предупредили о резкой смене погоды. По прогнозам синоптиков, к концу недели ночные температуры опустятся до минус 14–19 градусов, днем похолодает до 12 градусов. Морозы продержатся до середины следующей недели, а в предстоящие выходные москвичей ждет необычайно яркое солнце.

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