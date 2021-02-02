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Синоптик призвал москвичей готовиться к резкой смене погоды
Фото: «Вечерняя Москва»

Синоптик призвал москвичей готовиться к резкой смене погоды

Татьяна Плотникова

Город

Жителей Москвы на неделе с 1 по 7 февраля ожидает резкая смена погоды и возвращение морозов. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил специалист, неделя в столичном регионе начнется с относительно мягкой для февраля погоды: температура будет варьироваться от двух до шести градусов ниже нуля. Однако примерно через пять дней погода резко изменится, поскольку циклон принесет северные воздушные массы.

По ночам столбики термометров будут опускаться до 17 градусов мороза, а в выходные, 6-7 февраля, до минус 22 градусов.

Вильфанд не исключил, что на неделе с 8 февраля морозы могут существенно окрепнуть, однако подчеркнул, что такие далеко идущие прогнозы могут быть неточны.

— Есть вероятность, что похолодает на следующей неделе и до -28, но точно это сказать невозможно. В феврале нечасто бывают температуры ниже 25 градусов, так что если это будет, то это можно считать значительной аномалией, — рассказал синоптик в эфире НСН.

Ранее климатолог рассказал, когда в Москве будет тепло круглый год.

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Гидрометцентр РоссииРоман ВильфандМосква
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