Климатолог рассказал, когда в Москве будет тепло круглый год

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России, как и на территории всего северного континента, процесс глобального потепления идет в два раза быстрее. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил климатолог Владимир Антонов.

По его словам, Россия в два раза опережает остальные страны мира по росту температурных показателей.

— Это особенность всех стран, территория которых достигает северного континента. К примеру, в Арктике потепление идет в три раза быстрее, чем в остальных точках земного шара. Связан этот процесс с эффектом альбедо, то есть отражательной способностью Земли, — уточнил климатолог.

Специалист отметил, что чeм нижe пoкaзaтeль альбедо, тeм бoльшe лучeй плaнeтa впитaeт.

При этом собеседник «ВМ» отметил, что в Москве не стоит ожидать климата, как, например, в Калифорнии. Однако Антонов не исключил, что в российской столице на стыке XXI–XXII веков может установиться погода, как на юге страны.

— Влажный субтропический климат, как в Сочи, в Москве в конце текущего века вполне реален, — сказал климатолог, подчеркнув, что это всего лишь предположения.

Ранее синоптики сообщили, что в понедельник, 1 февраля, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Он принес облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в феврале ожидается аномальная погода.

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