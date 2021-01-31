В Гидрометцентре назвали регионы, жителей которых ждет аномальный февраль

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Аномальная погода в феврале прогнозируется в ряде российских регионов. Об этом в воскресенье, 31 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, в большинстве регионов европейской части страны ожидается температура, близкая к климатической норме последнего зимнего месяца. Однако в Крыму, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах синоптики обещают аномально теплую погоду.

Средняя температура февраля, по прогнозу, будет выше нормы также на юге Урала, Западной Сибири, в самой южной части Красноярского края и в Хакасии.

На Дальнем Востоке ожидается неоднородная погода. Холоднее нормы будет в северо-западных регионах Якутии, на юге Хабаровского края, в Сахалинской области. При этом на Чукотке и в Магаданской области столбики термометров будут подниматься выше нормативных для февраля значений.

Кроме того, в ряде российских регионов прогнозируются избыточные осадки. Это коснется центра европейской России, северных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Поволжья, центре и юга Урала, юга Западной Сибири, Красноярского края, Чукотки, Камчатки, юга Хабаровского края, местами — Приморья, рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее синоптики назвали причину погодных аномалий в России, отметив, что погодное разнообразие отмечается на всей территории страны.

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