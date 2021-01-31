«Это только начало холодов»: москвичей предупредили о мощном наступлении русской зимы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мягкую «скандинавскую» зиму в столичном регионе сменит похолодание, зима не собирается отступать. Прогноз погоды на первую половину февраля «Вечерней Москве» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог заявил, что предстоящая неделя в столичном регионе ознаменуется мощным наступлением русской зимы. Уже в понедельник воздух остынет до минус 2–7, а ночью до минус 5–10 градусов.

— К среде в Москве мы будем иметь климатическую норму. Под утро — минус 9–14 градусов, после полудня — минус 4–9. И это — только начало холодов! — заметил Тишковец.

Научный сотрудник пообещал во второй половине недели обширный североатлантический циклон и ультраполярное вторжение студеного воздуха со стороны акватории Карского моря, из-за чего ударят аномальные даже для февраля морозы.

По словам специалиста, в четверг днем в Москве — минус 10–15 градусов. К выходным ударят морозы: в пятницу и субботу — минус 15–20, а в воскресенье и понедельник — минус 13–18 градусов днем и минус 20–25 ночью. Тишковец заметил, что это на 10 градусов ниже многолетней нормы.

— Ожидаемое общее количество осадков в неделю не превысит 5–10 миллиметров. Погода будет переменчивой: солнце, облака, небольшой снежок. Высота сугробов — от 32 до 37 сантиметров. Это соответствует средним параметрам метеостатистики, — заключил эксперт.

Евгений Тишковец заметил, что в первой половине февраля будет холодно, а во второй части месяца температурные показатели повысятся, это будет финал зимы.

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