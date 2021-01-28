Синоптик предупредил о приходе «скандинавской зимы» в выходные

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В столицу приходит «скандинавская зима»: много снега и легкий морозец. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В ближайшие сутки погода сделает разворот в сторону зимы. Столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. Снег пока что влажный и мокрый. Сегодня вечером, возможно, снег будет идти вперемешку с дождем. Завтра, 29 января, Московскую область пересечет холодный фронт. Зима вернет свои позиции, — заявил метеоролог.

Тишковец предупредил, что ближайшей ночью температура воздуха в регионе должна быть около нуля. В пятницу, 29 января, днем от нуля до минус 2, кратковременные осадки в виде снега. По словам сотрудника «Фобоса», в субботу, 30 января, москвичей ждут ночью минус 2–7, днем — минус 5 градусов. В воскресенье так же.

Собеседник «Вечерней Москвы» пообещал, что снегопады продолжатся, в воскресенье снег усилится. Он добавил, что условия для прогулок на свежем воздухе идеальные:

— Легкий морозец, снежный покров восстановится на 30 и более сантиметров, снег не будет липким — можно будет покататься на лыжах.

Метеоролог сообщил, что в ближайшие дни тяжело придется метеозависимым: по ним «пройдется» барическая пила. Давление рухнет с 737 до 731 миллиметра ртутного столба, а к началу следующей недели вырастет до 747 миллиметров.

Тишковец также дал прогноз на февраль.

— Мягкая снежная зима. Превышение средней температуры на градус–полтора, ночью минус 7 — минус 12, днем минус 1 — минус 6 градусов. По осадкам в феврале — выше нормы на 10 процентов. Небольшие потепления и похолодания. Сугробы около 38 сантиметров, — заключил метеоролог.

По словам Тишковца, несмотря на сообщения некоторых его коллег про «сиротскую зиму», зима будет великолепной и порадует москвичей и гостей столичного региона. Слякоти не предвидится, мороза тоже. Любители зимних видов спорта насладятся снегом.

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